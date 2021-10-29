Певица продолжает "бороться" за дочь с бывшим мужем

После развода, который состоялся в феврале этого года, певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков до сих пор не могут договориться по вопросу, связанному с их общей дочерью Мией. Бывший избранник артистки обратился в суд, чтобы в правовом поле определить порядок общения с наследницей. Недавно стало известно, что к исполнительнице хита "Спектакль окончен" приходили органы опеки.

Отношения между экс-супругами остаются достаточно напряженными. Гагарина не очень хочет, чтобы четырехлетняя Мия часто виделась с родителем. А вот Исхаков, наоборот, горит желанием как можно больше общаться с малышкой.

Ближайшее заседание назначено на третье ноября. Как сообщает "СтарХит", к Полине уже успели наведаться органы опеки. Они проверили условия, в которых певица проживает вместе с дочерью.

Также представители органа государственной исполнительной власти РФ посетили жилье Исхакова. Эти действия являются стандартной процедурой, когда поднимается вопрос об установлении порядка общения с ребенком.

Знакомая Гагариной заявила, что на самом деле артистка не препятствует тому, чтобы Дмитрий проводил время с наследницей.

"Никаких препятствий в общении с дочкой она никогда не чинила, Дима сам постоянно выкладывает Мию в "Инстаграм", – высказалась она.

При этом, как отметила женщина, фотограф продолжает жаловаться и строить из себя жертву. Окружение Полины считает, что таким образом Исхаков хочет привлечь внимание к собственной персоне.

Ранее появилась информация, что Дмитрий грозится начать раздел имущества, нажитого в браке с Гагариной.