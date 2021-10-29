Каналу пришлось снять передачу после инцидента вокруг Дня Победы

Скандальная ситуация с известным российским рэпером Алишером Моргенштерном, который позволил себе назвать празднование дня разгрома фашистов абсолютно бессмысленным, получила продолжение. На следующий день после инцидента СТС снял с эфира программу "Русский ниндзя", где певец выступал ведущим. По некоторым данным, на этом фоне канал потерял 60 миллионов рублей.



Информацию о многомиллионном уроне распространяют российские социальные сети. Сообщается, что в преддверии выхода нового экстремального телешоу канал закупил огромную партию рекламных плакатов. Билборды развесили в крупнейших российских городах. Там сообщалось, что долгожданная передача выйдет на экраны 27 октября в 19:00. Однако в последний момент руководству канала пришлось снять программу с эфира.

В социальных сетях пишут, что канал затратил огромную сумму на продвижение телепроекта. Однако из-за громкого скандала и отмены премьеры эти денежные средства канули в Лету. Рекламодатели тоже оказались весьма недовольны. Многие уже серьезно раскошелились на интеграцию. Теперь же бизнесмены отменяют свои заказы, что грозит каналу разгромным финансовым ударом. Такую информацию публикуют авторы телеграм-канала "Курятник".

Напомним, в роли ведущих шоу, где участники должны выполнять экстремальные трюки, выступили Алишер Моргенштерн и блогерша Ида Галич.

Стоит отметить, что телеканал так и не признался, что снял передачу с сетки вещания из-за скандала с оскорблением памяти Великой Отечественной войны. Любопытно, что это шоу должно было стать дебютом для рэпера.