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В Москве умерла Людмила Пашкова. Актриса скончалась в собственном доме. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как пишет "КП", артистку обнаружил ее сын, когда пришел проведать. Мужчина вызвал медиков, но "скорая" уже ничего не могла поделать. По предварительной информации, Пашкова умерла от естественных причин.
При этом, по данным "МК", артистка недавно перенесла операцию и чувствовала недомогание. Впрочем, точно скажут медики после соответствующих экспертиз.
Пашкова играла на сцене Малого театра почти всю свою жизнь. Она стала первой супругой Валентина Смирнитского , сыгравшего Портоса в ленте "Д’Артаньян и три мушкетера".
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