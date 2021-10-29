Умерла известная советская актриса Пашкова

Умерла известная советская актриса Пашкова
Фото: pixabay.com
Первой супруги Валентина Смирнитского не стало на 80-м году жизни

В Москве умерла Людмила Пашкова. Актриса скончалась в собственном доме. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как пишет "КП", артистку обнаружил ее сын, когда пришел проведать. Мужчина вызвал медиков, но "скорая" уже ничего не могла поделать. По предварительной информации, Пашкова умерла от естественных причин.

При этом, по данным "МК", артистка недавно перенесла операцию и чувствовала недомогание. Впрочем, точно скажут медики после соответствующих экспертиз.

Пашкова играла на сцене Малого театра почти всю свою жизнь. Она стала первой супругой Валентина Смирнитского , сыгравшего Портоса в ленте "Д’Артаньян и три мушкетера".

Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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