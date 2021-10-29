Артистка не понимает всю серьезность произошедшего

Знаменитая советская актриса Светлана Светличная опять оказалась в лучах славы. Жаль только, что поводом для этого стал скандал с исчезновением. Ситуация дошла до того, что звезду вызвали на допрос в Следственный комитет. Однако актриса решила, что это является продолжением съемок телешоу.



Шумиха поднялась после того, как родственники роковой блондинки из "Бриллиантовой руки" затрубили тревогу. Пожилая актриса несколько дней не выходила на связь, и близкие люди подумали, что с ней могло случиться несчастье. Однако позже выяснилось, что Светличная принимала участие в съемках телешоу Андрея Малахова "Прямой эфир". При этом в то же время на поиски актрисы были брошены все силы волонтеров и правоохранители.

По факту дела об исчезновении теледиву вызвали к следователям. По информации источника издания News.ru, который находился на допросе, Светлана Афанасьевна не поверила в реальность происходящего.

Артистка была убеждена, что следственные мероприятия являются продолжением съемок, а правоохранители – артисты. Звезда улыбалась и кокетничала со следователем. Однако, когда запрос закончился, Светличная призналась, что общение с "этими артистами" ей понравилось гораздо меньше, чем съемки у Малахова.

Эмоциональное напряжение плохо сказалось на состоянии здоровья Светланы Афанасьевны. По словам родственницы актрисы, 81-летнюю звезду забрали в больницу. Светличная проходит лечение в отделении неврологии, пишет "Московский комсомолец".

Напомним, цирк с пропажей Светличной послужил косвенной причиной смерти человека. О подробностях жуткой истории рассказали волонтеры "Лизы Алерт".