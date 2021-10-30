С собой сын принцессы Дианы хочет взять всю семью

Недавние новости о госпитализации Елизаветы II не на шутку перепугали членов королевской семьи. В числе неравнодушных к состоянию здоровья монаршей особы оказался и ее внук принц Гарри. Сообщается, что он планирует в скором времени навестить бабушку.

Напомним, 20 октября Елизавета II отменила поездку в Северную Ирландию. Спустя некоторое время она отправилась в частную клинику короля Эдварда VII. После проведенного обследования медработники посоветовали монаршей особе на время снизить нагрузки и отказаться от участия в публичных мероприятиях.

После того, как принц Гарри узнал данную новость, то буквально не мог найти себе места. Сын леди Ди сильно переживал из-за того, что ничем не может помочь 95-летней королеве Великобритании. Ведь он вместе с семьей – супругой Меган Маркл, сыном Арчи и дочерью Лилибет, находился в Калифорнии, а она – в Лондоне.

В итоге Гарри принял решение увидеться с бабушкой. Вернуться в Великобританию он планирует на Рождество, передает My London.

Наследник принцессы Дианы мечтает поскорее показать монаршей особе ее правнуков – двухлетнего Арчи и четырехмесячную Лилибет. Примечательно, что Елизавета II еще ни разу вживую не видела малышку, которая появилась на свет 4 июня этого года.

Как пишут журналисты, Гарри до сих пор винит себя в том, что не успел лично попрощаться с принцем Филиппом. По всей видимости, не очень хорошее состояние здоровья Елизаветы II заставило его активизироваться и запланировать поездку на родину.