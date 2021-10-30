"Школу не окончил": Жириновский пригрозил последствиями оскандалившемуся Моргенштерну

"Школу не окончил": Жириновский пригрозил последствиями оскандалившемуся Моргенштерну
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик считает, что нужно проводить разъяснительные беседы с молодежью

Слова рэпера Алишера Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы в России спровоцировали настоящий скандал. Многие люди осудили популярного исполнителя за подобное заявление. Ситуацию прокомментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Напомним, некоторое время назад Моргенштерн дал интервью блогеру Ксении Собчак. В эфире Ютуб-шоу скандально известной блондинки Алишер заявил, что не понимает, зачем в нашей стране отмечают 9 мая. Рэпер считает, что жителям РФ попросту больше нечем гордиться.

По словам Жириновского, у россиян святое отношение ко Дню Победы. Владимир Вольфович отметил, что народ чтит память не только тех, кто погиб за родину в период Великой Отечественной войны, но и участников боевых действий во Вьетнаме, Афганистане и на Кубе. Политик заявил – никто не имеет права негативно высказываться об этих героях.

Госдеятель считает, что если бы Моргенштерн обсуждал Сирию или Донбасс, то ничего бы страшного не произошло, передает радио "Комсомольская Правда".

"Но 9 мая – это самое святое число для всего человечества. А он по незнанию, он, наверное, и школу не окончил, в вузе не учился", – высказался Жириновский.

Политик уверен, что на мнение Алишера повлияли другие радиостанции, которые якобы умаляют значимость Дня Победы.

Владимир Вольфович заявил – необходимо проводить с молодежью воспитательные беседы. Сажать за такое, как отметил лидер ЛДПР, не нужно, а вот сообщить о других возможных последствиях обязательно. 

Ранее появились слухи о том, что канал СТС, с которым сотрудничал Моргенштерн, потерял из-за него 60 миллионов. 

Источник: Радио "Комсомольская Правда" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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