Последние подробности о состоянии Гаркалина: сердце артиста работает на износ

Последние подробности о состоянии Гаркалина: сердце артиста работает на износ
Валерий Гаркалин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Врачи оценивают ситуацию как крайне тяжелую

Коварная коронавирусная инфекция стала причиной гибели многих знаменитостей. Сейчас на грани жизни и смерти находится любимец советских и российских зрителей Валерий Гаркалин. К сожалению, пока новости о его состоянии весьма неутешительны.

Звезда знаменитых кинофильмов "Ширли-мырли", "Катала", "Ландыш серебристый", "Белые одежды" и других был госпитализирован с опасной инфекцией еще в начале октября. Уже несколько недель медицинские специалисты борются за его жизнь. По последним данным, которые удалось узнать журналистам издания "Комсомольская правда", ситуация резко обострилась из-за проблем Гаркалина с сердцем.

Врачи не теряют надежду вытащить любимца публики и назначают ему все новые лекарства для поддержания функционирования сердца. Однако давление артиста продолжает критически падать, что не сулит ничего хорошего. Поклонники очень переживают за своего кумира и желают ему скорейшего выздоровления.

Напомним, Валерия Гаркалина забрали в больницу 5 октября. Уже тогда его состояние оценивалось, как тяжелое. Спустя некоторое время выяснилось, что его легкие поражены на 75%. Врачи приняли решение ввести культурного деятеля в кому. Позже им пришлось подключить Валерия Борисовича к аппарату ЭКМО. По некоторым данным, у знаменитости начался сепсис. Впрочем, его близкие опровергли эту информацию.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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