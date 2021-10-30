Врачи оценивают ситуацию как крайне тяжелую

Коварная коронавирусная инфекция стала причиной гибели многих знаменитостей. Сейчас на грани жизни и смерти находится любимец советских и российских зрителей Валерий Гаркалин. К сожалению, пока новости о его состоянии весьма неутешительны.



Звезда знаменитых кинофильмов "Ширли-мырли", "Катала", "Ландыш серебристый", "Белые одежды" и других был госпитализирован с опасной инфекцией еще в начале октября. Уже несколько недель медицинские специалисты борются за его жизнь. По последним данным, которые удалось узнать журналистам издания "Комсомольская правда", ситуация резко обострилась из-за проблем Гаркалина с сердцем.

Врачи не теряют надежду вытащить любимца публики и назначают ему все новые лекарства для поддержания функционирования сердца. Однако давление артиста продолжает критически падать, что не сулит ничего хорошего. Поклонники очень переживают за своего кумира и желают ему скорейшего выздоровления.

Напомним, Валерия Гаркалина забрали в больницу 5 октября. Уже тогда его состояние оценивалось, как тяжелое. Спустя некоторое время выяснилось, что его легкие поражены на 75%. Врачи приняли решение ввести культурного деятеля в кому. Позже им пришлось подключить Валерия Борисовича к аппарату ЭКМО. По некоторым данным, у знаменитости начался сепсис. Впрочем, его близкие опровергли эту информацию.