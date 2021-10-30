Актриса получает значительно больше, чем заявил ее сын

Пенсионные выплаты знаменитой советской артистки Светланы Светличной составляют весьма солидную сумму. Реальный размер финансовой поддержки от государства раскрыла известный экономист Юлия Финогенова.



Доктор экономических наук скептически оценила заявление сына роковой блондинки из культовой советской киноленты "Бриллиантовая рука" Алексея Ивашова о скромных выплатах его именитой матери. Мужчина уверял общественность, что звезде отечественного кинематографа платят всего по 10 тысяч рублей в месяц.

Профессор Финогенова подчеркнула, что подобное заявление никак не может соответствовать действительности. Эксперт уверена, что Пенсионный фонд на ежемесячной основе перечисляет Светлане Афанасьевне не менее 50 тысяч рублей.

Доктор экономических наук напомнила, что 10 тысяч рублей – это минимальная пенсия, на которую могут рассчитывать российские граждане. В случае с Светличной дело обстоит особым образом. Знаменитость является заслуженной артисткой РСФСР. Это значит, что ей полагаются отдельные доплаты.

В российской столице звездам с таким знаком отличия каждый месяц переводят порядка 53 тысяч рублей. Столько и должна получать Светлана Афанасьевна. В такую финансовую поддержку от государства включают "госстандарт и доплаты по категориям". Так что родные знаменитости зря прибедняются – их именитая родственница получает приличное пособие от Пенсионного фонда.

Напомним, недавно Светличная попала в грандиозный скандал. Ее фиктивное исчезновение наделало много шума. Артистку даже вызвали на допрос в Следственный комитет, где она устроила шоу, кокетничая с правоохранителями. Звезда не понимает всю серьезность произошедшего.