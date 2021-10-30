Куда подевались оставленные специально для МХТ миллионы Табакова

Куда подевались оставленные специально для МХТ миллионы Табакова
Олег Табаков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новое руководство театра бездумно потратило средства

За время своей работы в МХТ имени Чехова режиссер театра и кино Олег Табаков смог накопить приличную сумму денег, которая должна была стать своеобразной "подушкой безопасности" для учреждения культуры. Речь идет о 112 миллионах рублей.

После смерти Табакова директором МХТ стал Сергей Женовач. И в скором времени деньги, оставленные Олегом Павловичем, как будто испарились. Одна из сотрудниц администрации театра рассказала, куда утекли миллионы.

По словам женщины, часть средств уходила на выплату премий и 13-й зарплаты членам труппы, на создание новых спектаклей, а также на реализацию различных творческих проектов. Оставшиеся деньги новое руководство бездумно потратило.

При этом работница учреждения культуры уточнила, что она не имеет в виду присвоение кем-то этих миллионов, передает "Комсомольская Правда".

"Просто деньги были бездарно потрачены из-за неправильной репертуарной и финансовой политики", – заявила она.

Женщина объяснила – когда Женовач находился на посту директора МХТ, он брал на работу большое количество "случайных" людей, которые не очень хорошо справлялись со своими обязанностями. Однако Сергей Васильевич закрывал глаза на низкий уровень продуктивности и продолжал выплачивать сотрудникам высокие зарплаты.

Кроме того, неоправданно большие деньги театральный режиссер платил главному художнику театра Александру Боровскому. Как рассказала сотрудница администрации, после каждого спектакля ему в карман уходил примерно миллион рублей.

27 октября стало известно, что артист Константин Хабенский сменит Женовача и станет новым худруком МХТ имени Чехова. Театральный критик Олег Пивоваров оценил назначение деятеля культуры на эту должность.  

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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