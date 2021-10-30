Норкин оценил дурное влияние западной поп-культуры на россиян шуткой о Медведеве

Норкин оценил дурное влияние западной поп-культуры на россиян шуткой о Медведеве
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий поделился остроумной байкой

Известный ведущий Андрей Норкин славится своим отменным чувством юмора. Журналист с болью в сердце наблюдает за тем, как пагубно влияет на жителей нашей страны популяризация западной поп-культуры. Рассуждая на эту тему, Норкин вспомнил забавный анекдот про бывшего главнокомандующего России Дмитрия Медведева.

Норкин поучаствовал в заседании пресс-клуба медиагруппы "Патриот". Опытный эксперт поделился своим мнением по поводу массовой вакцинации от COVID-19, последствий локдауна для российской экономики, а также санкционных ограничений со стороны западных государств. Во время обсуждений всплыла тема активной вестернизации культуры.

Собеседник Андрея писатель Игорь Кимаковский посетовал, что под тлетворным влиянием зарубежной культуры жители нашей страны постепенно маргинализируются. Существенно упал культурный и образовательный уровень. Норкин решил пошутить на этот счет. Он рассказал байку про встречу Медведева и солиста популярной ирландской рок-группы U2:

"Боно спрашивает у Дмитрия Анатольевича: "А какая у вас любимая музыкальная группа?". Главнокомандующий ему в ответ: "Deep Purple". Лидер U2 сокрушенно ответил: "Ну, вот. Теперь придется отменить наш концерт".

Юмореска от телеведущего рассмешила участников мероприятия.

Кстати, недавно Норкин устроил забавную фотосессию в магазине. Показ мод от телеведущего произвел настоящий фурор.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров
По теме

Молдавия выторговала у России скидку на газ

Кишинев добился приемлемой для себя цены на голубое топливо

Радоваться нечему: Чубайс предрек России проблемы из-за высоких цен на газ в Европе

Для нашей страны энергетический кризис ничем хорошим не закончится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей