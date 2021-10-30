Телеведущий поделился остроумной байкой

Известный ведущий Андрей Норкин славится своим отменным чувством юмора. Журналист с болью в сердце наблюдает за тем, как пагубно влияет на жителей нашей страны популяризация западной поп-культуры. Рассуждая на эту тему, Норкин вспомнил забавный анекдот про бывшего главнокомандующего России Дмитрия Медведева.



Норкин поучаствовал в заседании пресс-клуба медиагруппы "Патриот". Опытный эксперт поделился своим мнением по поводу массовой вакцинации от COVID-19, последствий локдауна для российской экономики, а также санкционных ограничений со стороны западных государств. Во время обсуждений всплыла тема активной вестернизации культуры.

Собеседник Андрея писатель Игорь Кимаковский посетовал, что под тлетворным влиянием зарубежной культуры жители нашей страны постепенно маргинализируются. Существенно упал культурный и образовательный уровень. Норкин решил пошутить на этот счет. Он рассказал байку про встречу Медведева и солиста популярной ирландской рок-группы U2:

"Боно спрашивает у Дмитрия Анатольевича: "А какая у вас любимая музыкальная группа?". Главнокомандующий ему в ответ: "Deep Purple". Лидер U2 сокрушенно ответил: "Ну, вот. Теперь придется отменить наш концерт".

Юмореска от телеведущего рассмешила участников мероприятия.

Кстати, недавно Норкин устроил забавную фотосессию в магазине. Показ мод от телеведущего произвел настоящий фурор.