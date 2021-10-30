Пугачева рассекретила ласковое прозвище Галкина

Пугачева рассекретила ласковое прозвище Галкина
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Примадонна вспомнила о том, как телеведущий занимался строительством их дома

Алла Пугачева и Максим Галкин считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Несмотря на существенную разницу в возрасте, супруги могут похвастаться гармоничными отношениями, в которых есть место романтике. Выяснилось, как Примадонна ласково называет своего избранника.

Несколько лет назад Пугачева стала гостьей Ютуб-шоу Олега Меньшикова. В эфире проекта исполнительница хита "Миллион алых роз" случайно проговорилась о домашнем прозвище Галкина. На этот момент из старого интервью вдруг обратили внимание некоторые СМИ.

Как вспоминает "Телепрограмма", Алла Борисовна заговорила о своем замке в деревне Грязь. Артистка акцентировала внимание на том, что ее муж занимался декорированием придомовой территории. Так, например, Максим разместил у входа скульптуры в виде гаргулий (мифических существ с крыльями – прим. ред.). Идея юмориста поначалу не понравилась певице.

"Гаргульи у входа, я их боялась! А Масяня мне говорит: "Они нас охраняют!" – заявила Пугачева.

"Масяня" – это и есть ласковое прозвище Галкина. Примечательно, что на людях Примадонна старается не раскрывать подробности их взаимоотношений с телеведущим.

Алла Борисовна назвала Максима старичком, который заблудился в детстве. Мол, пародист давно мечтал построить замок. И когда у артиста появилась такая возможность, он начал воплощать в жизнь "детские" мечты.  

Ранее певица Ольга Кормухина впервые назвала причину ссоры с Пугачевой. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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