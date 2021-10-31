Супруга певицы бесили условия, поставленные продюсером

Бывшая солистка группы "Серебро" Лена Темникова стала новой героиней Ютуб-шоу Светланы Бондарчук. Исполнительница вспомнила, как, будучи в составе популярного трио, ей пришлось скрывать свое замужество.

В тот период Темникова состояла в браке с Алексеем Семеновым. Он стал первым мужем певицы. Будущие супруги познакомились на проекте "Фабрика звезд". Спустя некоторое время после свадьбы мужчина написал книгу, в которой раскрыл подробности их с Леной отношений.

Когда продюсер "Серебра" Максим Фадеев узнал об этом, то поставил брюнетку перед фактом – мол, она должна сделать вид, что является свободной девушкой.

"Максиму Фадееву это категорически не нравилось. Он приказал, чтобы я отнекивалась максимально, что мы [с Алексеем] не были женаты", – рассказала Темникова.

Несмотря на то, что с того момента прошло уже много лет, Лена до сих пор испытывает неловкость из-за этих воспоминаний.

Артистка призналась – ей было крайне сложно примерять на себя навязанную музыкантом роль. Доходило даже до того, что певице приходилось репетировать, дабы научиться врать о своем семейном положении.

Темникова извинилась перед фанатами за то, что ей пришлось всех обманывать. Как отметила знаменитость, таковыми были условия работы с продюсером, и сделать по-своему она не могла.

Исполнительница добавила, что эта история сильно бесила Семенова. Ситуация выглядела максимально абсурдно – Алексей говорил, что Лена – его жена, и тут же звезда опровергала данные слова.