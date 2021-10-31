"Тупеешь страшно": Собчак вспомнила о своей беременности

"Тупеешь страшно": Собчак вспомнила о своей беременности
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналистка считает, что женщины, которые описывают этот период как нечто прекрасное, сильно преувеличивают

Ксения Собчак вспомнила о периоде, когда она была беременна сыном Платоном. Телеведущая призналась, что переживала крайне непростое время. Ее откровения прозвучали в эфире Ютуб-шоу "Есть вопросики".

Напомним, тогда Собчак состояла в браке с актером Максимом Виторганом. Знаменитости сыграли свадьбу в феврале 2013 года.

По словам Ксении, женщины, которые описывают период беременности как нечто прекрасное, сильно преувеличивают. Скандально известная блондинка заявила – первые два месяца она находилась в ужасном состоянии. Чтобы хоть немного улучшить свое самочувствие, бывшей звезде "Дома-2" приходилось ставить капельницы.

Собчак была вынуждена закрывать глаза на недомогание и продолжать работать. Дело в том, что некоторое время блогер скрывала от общественности свое интересное положение.

Чтобы ребенок чувствовал себя хорошо, телезвезда выполняла рекомендации специалистов. На протяжении практически всей беременности она ходила в бассейн и занималась йогой.

На последних месяцах беременности Ксения внезапно поняла, что не может нормально формулировать свои мысли.

"Был момент, когда я поняла, что теряю мозг. <...> Я не знаю, что там выделяется, но тупеешь страшно", – отметила телеведущая.

Также Собчак рассказала про роды. Данный физиологический процесс знаменитость назвала "адом". Журналистка акцентировала внимание на том, что рожала сама.

18 ноября 2016 года у Собчак и Виторгана родился сын Платон. 

Ранее стало известно, что журналист Владимир Соловьев ответил Ксении после претензий за дачу в Италии. 

Источник: Ютуб-шоу "Есть вопросики" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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