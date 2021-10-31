"Зачем этот позор?": Ягудин подтвердил нелюбовь зрителей к Бородиной

"Зачем этот позор?": Ягудин подтвердил нелюбовь зрителей к Бородиной
Алексей Ягудин. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезду "Дома-2" постоянно критикуют в социальных сетях

В самом разгаре новый сезон шоу "Ледниковый период". И если в прошлом сезоне зрители регулярно писали гневные комментарии об Ольге Бузовой, то в этот раз объектом травли стала Ксения Бородина. Ведущий шоу, Алексей Ягудин, рассказал, что поклонники проекта ведущую "Дома-2" действительно не жалуют. И этому есть объяснение. 

Олимпийский чемпион признался, что считает пару Бородиной и Дмитрия Соловьева одной из самых слабых на проекте. Сказывается и отношение публики, которая далеко не всех принимает хорошо. Особенно, если помнить о том, что целевая аудитория Первого – люди в возрасте. 

Так, в начале доставалось не только брюнетке, но и Дане Милохину, который катается в паре с Евгенией Медведевой. 

"Когда они видят Олю Бузову, Ксению Бородину, Даню Милохина, то твердят: "Зачем этот позор?"

– объяснился фигурист. 

Так или иначе, Ягудин постарался оправдать звездных участников "Ледникового периода". Чемпион подчеркнул, что они "пашут". Но критики это избежать не помогает, потому что Бородина и Соловьев постоянно находятся на последних позициях общего рейтинга. 

Ранее ведущая "Дома-2" высказалась об отношениях с Татьяной Тарасовой. Ксения призналась, что не злится на тренера, но одна из ее фраз телеведущую очень задела. 

Источник: "Детали" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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