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В самом разгаре новый сезон шоу "Ледниковый период". И если в прошлом сезоне зрители регулярно писали гневные комментарии об Ольге Бузовой, то в этот раз объектом травли стала Ксения Бородина. Ведущий шоу, Алексей Ягудин, рассказал, что поклонники проекта ведущую "Дома-2" действительно не жалуют. И этому есть объяснение.
Олимпийский чемпион признался, что считает пару Бородиной и Дмитрия Соловьева одной из самых слабых на проекте. Сказывается и отношение публики, которая далеко не всех принимает хорошо. Особенно, если помнить о том, что целевая аудитория Первого – люди в возрасте.
Так, в начале доставалось не только брюнетке, но и Дане Милохину, который катается в паре с Евгенией Медведевой.
"Когда они видят Олю Бузову, Ксению Бородину, Даню Милохина, то твердят: "Зачем этот позор?"
– объяснился фигурист.
Так или иначе, Ягудин постарался оправдать звездных участников "Ледникового периода". Чемпион подчеркнул, что они "пашут". Но критики это избежать не помогает, потому что Бородина и Соловьев постоянно находятся на последних позициях общего рейтинга.
Ранее ведущая "Дома-2" высказалась об отношениях с Татьяной Тарасовой. Ксения призналась, что не злится на тренера, но одна из ее фраз телеведущую очень задела.
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