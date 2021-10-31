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Как только стало известно, что Ольга Бузова выйдет на сцену МХАТа имени Горького, чтобы сыграть в спектакле "Чудесный грузин", то билеты раскупили почти сразу же. Но это было в прошлом сезоне, а сейчас с нашумевшей постановкой то и дело возникают проблемы. Так, второго ноября зрители не смогут лицезреть экс-ведущую "Дома-2" на сцене академического театра.
Впрочем, от этой новости почти никто не расстроится. Ведь "Чудесного грузина" отменили из-за плохой продажи билетов.
"Такое решение принял генеральный директор театра Владимир Кехман. МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит на неопределенный срок",
– уточнили в пресс-службе театра.
Сама артистка пока никак не комментировала эту новость.
Кстати, Владимир Абрамович был назначен новым гендиректором МХАТа буквально несколько дней назад. В театре отметили, что руководитель должен помочь театру преодолеть кризис.
Ранее об игре Бузовой высказалась бывший художественный руководитель МХАТа Татьяна Доронина. Артистка жестко раскритиковала исполнительницу хита "Мало половин", назвав Ольгу женщиной с пониженной социальной ответственностью, поэтому ей очень неприятно наблюдать, что подобные дамы сейчас занимаются просвещением россиян.
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