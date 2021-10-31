"Уходила умирать": вдова Караченцова выдала детали "исчезновения" Светличной

В произошедшем виноваты родственники актрисы, считает коллега

Который день в Сети не утихают обсуждения таинственного исчезновения Светланы Светличной. Актриса уже нашлась, но, кажется, что история этим не закончится. Родные звезды советского кинематографа уже заявили, что якобы Андрей Малахов незаконно удерживал артистку, оставив ее без телефона и документов. Но Людмила Поргина считает, что в произошедшем нужно винить родных ее коллеги.

Так, в эфире шоу "Ты не поверишь" вдова Караченцова заявила, что именно родственники довели Светличную до такого состояния. Поргина считает, что звезда "Бриллиантовой руки" "уходила умирать". Мол, переселили ее из старой квартиры в новостройку, которая ей совсем не нравилась.

"Если бы этого не случилось, то она не потерялась. Светличная теперь живет в новой квартире на пятнадцатом этаже. В кафешки заходила. Ее узнавали люди",

– заверила Поргина.

Вдова Караченцова уже успела пообщаться с подругой. По ее словам, Светличная находится в очень подавленном состоянии и до сих пор тяжело переживает случившееся. Актриса считает, что родные от нее отвернулись, поэтому и готовится к смерти. И хотя Поргина всеми силами старается поддержать подругу, пока у нее этого не выходит.

"Она сказала мне: "Близко смерть и одиночество",

– с грустью вспомнила звезда.

Ранее Светличная устроила шоу в Следственном комитете.