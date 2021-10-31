Артист ушел из жизни в Киеве

Печальную новость сообщили в соцсетях коллеги и друзья Алексея Колесника. Советский актер умер в субботу, 30 октября, в украинской столице.



"Какая ужасная новость! Царствие небесное!" "Светлая память" - множество соболезнований оставляют пользователи Фейсбука под постами о кончине артиста.

Колесник снялся более чем в полусотне фильмов и сериалов. Дебютировал он в фильме "Как закалялась сталь", который вышел на экраны в 73-м году. Зрителям запомнились его роли в картинах "Батальоны просят огня", "Холодное лето пятьдесят третьего" и многих других.

Колесник – заслуженный артист Украины. Кроме того, он является лауреатом фестиваля "Золотой витязь".

Причины смерти актера пока не известны. Дата и место прощания также не названы.