На Новодевичьем кладбище ведутся последние работы по благоустройству

Михаила Жванецкого не стало год назад. 86-летнего писателя похоронили на Новодевичьем кладбище. Долгое время на могиле сатирика не было даже оградки. К годовщине его смерти на погосте наконец появился памятник.

На данный момент на кладбище ведутся последние работы по благоустройству. Сам же памятник пока накрыт черным плотным чехлом, но уже можно заметить, что внизу монумент состоит из нескольких гранитных плит, лежащих друг на друге.

Неизвестно, кто был автором этой работы. Также неясно, кто вдруг решил, что пора бы на установить памятник. Тем более, что долгое время никто не ухаживал за могилой Жванецкого. За чистотой приходилось следить дворнику.

Так, некоторое время назад в СМИ появились фотографии могилы сатирика. И хотя у Жванецкого шесть детей, тогда его могила была покрыта сухой травой, а рядом лежали засохшие цветы. Ни креста, ни ограды тогда не было. Стояла лишь табличка, по которой и можно было опознать, что здесь покоится великий писатель современности.

Правда, после этих сообщений погост тут же начали приводить в порядок. На могиле появились живые цветы, пропали сорняки. По слухам, рабочих вызвали родные Михаила Михайловича.

Жванецкого не стало 6 ноября прошлого года. Он долгое время боролся с раком предстательной железы, но болезнь оказалась сильнее.