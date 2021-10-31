О свадьбе звездной пары говорят уже давно

После развода с Ксенией Собчак Михаил Виторган закрутил роман с актрисой Нино Нинидзе. Каждый раз, когда пара выходит в свет, СМИ тут же начинают писать о том, что звезды уже давно поженились, правда, сделали это тайно. Так произошло и в этот раз.

Виторган и Нинидзе появились на одной из премьер. Как и всегда, пара держалась за руки и не упускала возможности поцеловаться. Изначально актер был в приподнятом настроении и даже поделился с журналистом историей из своей молодости. Тогда артисту и его друзьям пришлось подраться с пьяными шахтерами в поезде.

Но в один момент внимание репортера переключилось на пассию Максима Эммануиловича. Журналист отметил, что последний концерт Нино ему очень понравился. Нинидзе же призналась, что помнит своего собеседника, который расспрашивал ее обо всем.

В ответ репортер в шутку заметил, что, похоже, они уже успели подружиться. Виторган, который до этого не вмешивался в разговор, тут же изменился в лице.

"Да вы уже практически поженились, ребят. Все, хватит, спасибо!"

– не выдержал актер. После этого он увел свою спутницу подальше от журналистов.

Корреспонденты НТВ пришли к выводу, что такое поведение лишний раз доказывает, что пара уже давно узаконила свои отношения, просто не хотела афишировать свадьбу и привлекать к себе чрезмерное внимание. По этой же причине артисты не носят обручальные кольца.

Ранее Виторган публично подколол Собчак.