Шаляпин отказался возвращать подаренные покойной женой квартиры

Шаляпин отказался возвращать подаренные покойной женой квартиры
Прохор Шаляпин. Фото: Павел Кашаев/www.globallookpress.com
Красавец певец признался, что их на него оформлено несколько

Горюющий после внезапной смерти супруги Татьяны Прохор Шаляпин излил душу в прямом эфире с Леной Лениной. Он пожаловался подруге на бесконечные нападки хейтеров, обвинения в том, что он не любил женщину, а также на измышления желтой прессы о том, что вести о смерти его жены – выдумка. Ленина подняла и жилищный вопрос. Как выяснилось, богатая супруга успела купить несколько квартир в Москве и оформить их на возлюбленного.

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Публикация от Прохор Шаляпин 🇷🇺 (@shalyapin_official)

Шаляпин, рассуждая о жилье, заявил, что никому не собирается ничего возвращать. Изначально супруги планировали в одной из квартир жить, а другие – сдавать. Несмотря на то, что законные наследники Татьяны – это ее родители, расставаться с жилплощадью Прохор не намерен, отрезал он. Ленина его решение поддержала – светская львица считает, что покойная супруга не возражала бы.

В прямом эфире певец разоткровенничался о доходах Татьяны. Он заявил, что она не была миллиардершей, как писали некоторые СМИ. Но при этом являлась весьма состоятельной женщиной.

Ранее на переживающего смерть жены Шаляпина обрушился еще один удар судьбы. Разразился скандал с участием его мамы. Родительницу артиста поймали на взятках.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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