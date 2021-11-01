Актриса может поплатиться за критику в адрес руководства

Директор "Ленкома" Марк Варшавер не отрицает, что его отношения с Людмилой Поргиной, мягко говоря, напряженные. Как оказалось, недолюбливал вдову Николая Караченцова и бывший руководитель театра Марк Захаров. Юристы подсказали недоброжелателю актрисы, как можно уволить звезду.

Адвокат Сергей Черский не упустил комментарий Варшавера, который заявил, что ему не нравится, что знаменитость, которая уже около 30 лет не выходит на сцену, все равно продолжает получать зарплату. Тем более, что Захаров не раз порывался уволить Поргину. Но действующий руководитель не давал ему этого сделать.

"Ей был недоволен Марк Анатольевич. Захаров сказал категорически: "Чтобы духу ее в театре не было",

– вспомнил директор "Ленкома" в разговоре с "Телепрограммой".

Мол, мало того, что вдова Караченцова не работает, но деньги получает, так еще и регулярно критикует руководство, идущее ей навстречу. Но Варшавер, похоже, уже смирился с этим, поскольку с актрисой заключен бессрочный контракт, поэтому уволить ее нельзя.

Черский уверяет, что руководитель театра не совсем прав. Выгнать Поргину можно.

"Есть статья 81 Трудового кодекса РФ. Основания, которые там указаны, императивны и изменению не подлежат. Если сотрудник не ходит не работу – это основание увольнения его за прогул",

– объяснил адвокат.

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