Латиноамериканка может рассчитывать на солидную выплату от нашего государства

Недавно стало известно, что знаменитая уругвайская артистка и певица Наталия Орейро теперь является гражданкой нашей страны. Опытный юрист Михаил Алексеев сообщил, на какие права может претендовать иностранка.



44-летняя знаменитость получила заветный бордовый паспорт вместе со своим девятилетним сыном Мерлином Атауальпе. Артистка всегда заявляла о большой любви к нашей стране и была очень рада, когда главнокомандующий РФ решил поощрить ее расположение к России дарованием гражданства.

Теперь латиноамериканка, будучи еще и россиянкой, смело может подавать документы на получение материнского капитала. Если Наталия решит обзавестись еще одним наследником, российское государство с радостью выделит ей кругленькую сумму на улучшение жилищных условий в нашей стране. Также Орейро имеет полное право на получение так называемых "путинских" выплат на детей.

Алексеев развил свою мысль и отметил, что новоиспеченная гражданка России может даже заявить о желании осваивать Дальний Восток – в таком случае ей обязаны будут выделить гектар для проживания и ведения хозяйства. А вот пенсионные выплаты Орейро не положены. Для их оформления ей придется переехать в Россию и стать налогоплательщиком. О том, какие бонусы получила Орейро вместе с нашим паспортом, юрист рассказал в беседе с корреспондентом издания "Экспресс газета".

Ранее стало известно, как россияне отреагировали на новость о получении Орейро гражданства нашей страны.