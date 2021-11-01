Неестественная волосы звезды у многих вызывают недоумение

Немало зрителей и интернет-пользователей уверены, что знаменитый телеведущий Андрей Малахов при создании своего образа пользуется ненастоящими локонами. Журналисты попытались разгадать, по какой причине 49-летний шоумен вынужден носить парик.



Авторы статьи отмечают, что из-за искусственных волос внешний вид Малахова серьезно пострадал. Многим кажется, что ведущий выглядит очень неестественно и зря балуется таким женским приемом моделирования внешности. Стоит отметить, что сам Андрей никогда откровенно не рассказывал о проблемах с волосами. При этом, по мнению корреспондентов издания "Экспресс газета", Малахов решил водрузить на голову парик по одной из трех причин.

Болезнь

Первая может заключаться в тяжелом заболевании. Журналисты вспоминают, что Малахов не раз попадал в больницы. В 2006-м году врачам пришлось спасать шоумена после передозировки спортивным питанием. Всего лишь через год он подхватил опасную инфекцию в Африке и опять оказался на больничной койке. Аналитики напомнили, что потеря волос сопровождает такое серьезное лечение, как химиотерапия. Многие мужчины в среднем возрасте начинают страдать от опасных заболеваний.

Наследственность

Не исключено, что волосы на голове Андрея поредели из-за наследственности. Известно, что если у отца семейства были проблемы с шевелюрой, велика вероятность, что такие же трудности начнутся у его сыновей. Впрочем, отец Малахова скончался 15 лет назад и неизвестно, страдал ли он от залысин.

Эксперименты с имиджем

Третья версия журналистов связана с большой тягой Андрея всегда выглядеть на все 100. Возможно, ему захотелось разнообразить свой образ, и поэтому он нацепил парик. А еще не исключено, что криворукие парикмахеры отрезали шоумену лишние волосы, и теперь он вынужден скрывать их оплошность под искусственными локонами.

К слову, недавно был опубликован список российских звезд, которые также используют накладные волосы.