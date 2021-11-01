Как живут брошенные российскими артистами женщины

Евгений Плющенко. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com Дмитрий Нагиев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Дмитрий Губерниев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Валерий Меладзе. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У некоторых звездное супружество стало самым ярким периодом жизни

Многие россиянки мечтают быть женами любимых артистов. Однако жизнь показывает, что знаменитые мужчины нередко склонны к легкомысленности и далеко не всегда стараются сохранить браки. "Утро.news" рассказывает, как живется бывшим возлюбленным звездных мужей.

Дмитрий Нагиев

Брутальный телеведущий, по информации журналистов, состоял в официальном браке лишь однажды. Нагиев позволил связать себя узами супружеской жизни в далеком 1986 году. Ни о какой популярности тогда и речи не шло. Возлюбленной Дмитрия стала Алиса Шер. Однако ветренный характер Нагиева разрушил этот брак. Бесконечные воздыхательницы переполнили чашу терпения Алисы, и она разошлась с Дмитрием. Сейчас их общий сын Кирилл идет по стопам родителя – активно снимается и занимается шоу-бизнесом. А вот сама женщина так и не нашла личное счастье. Она пишет книги, работает ведущей на радио, а также преподает.

Дмитрий Нагиев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Иван Ургант

Звездный телеведущий также сыграл первую свадьбу в весьма юном возрасте. Когда Ивану было 18 лет, он узаконил отношения со своей возлюбленной Кариной Авдеевой. Любопытно, что молодые люди познакомились на дискотеке, а Карина была старше Ивана на целых четыре года. Юные супруги разбежались всего через полтора года. Авдеева еще раз вышла замуж, у нее появилась дочка, однако и со вторым мужем она развелась. В конце концов, женщина обрела счастье в объятиях немецкого бизнесмена, которого нашла на сайте знакомств.

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Дмитрий Губерниев

В конце прошлого века знаменитый комментатор связал свою жизнь с чемпионкой мира по легкой атлетике Ольгой Богословской, которая была старше Дмитрия на 10 лет. Спустя пять лет они развелись. Любопытно, что сейчас Ольга и Дмитрий вместе работают комментаторами на канале "Матч ТВ". Периодически бывшие супруги устраивают разборки прямо в эфире. К счастью, личная жизнь Богословской сложилась удачно, женщина снова вышла замуж, а перед этим даже попросила благословение от бывшего супруга.

Дмитрий Губерниев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Евгений Плющенко

Знаменитый фигурист когда-то был женат на дочери петербургского бизнесмена Марии Ермак. Однако взбалмошная девушка была против спортивной карьеры Евгения и постоянно закатывала ему скандалы. Дошло до того, что Плющенко покинул любимую, когда та была на сносях. Мария достаточно быстро выскочила замуж за бизнесмена из окружения родителя, однако вскоре также разошлась с ним. После этого женщина отказалась от публичной жизни.

Евгений Плющенко. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

Валерий Меладзе

Союз знаменитого певца и композитора с его первой супругой Ириной просуществовал четверть века. Бесконечные слухи об изменах звездного мужа терзали Ирину долгие годы. В конце концов, Валерий ушел к своей подопечной из "ВИА ГРЫ" Альбине Джанабаевой. Сейчас Ирина строит отношения с другим мужчиной, а с бывшим супругом старается не пересекаться.

Валерий Меладзе. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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