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Знаменитая ведущая и блогерша Ксения Собчак разразилась гневной тирадой по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией. Знаменитость очень раздражает, что многие российские граждане так и не привились от COVID-19. Звезда убеждена, что именно поэтому в стране введен карантин. Расстроенная таким положением дел Собчак решила покинуть родные края.
О своих намерениях знаменитость рассказала на личной страничке в социальной сети. Там она подчеркнула, что не хочет терпеть лишения из-за отказавшихся от прививки сограждан. Ксения объявила, что не готова жить в условиях локдауна. Теледива подчеркнула, что исполнила свой "гражданский долг" и поставила прививку от COVID-19.
"Почему я должна страдать из-за несознательных граждан?", – задается вопросом звезда.
Также ее сильно раздражает, что российские власти решили закрыть рестораны и спортивные залы, которые так дороги сердцу знаменитости, а вот метрополитен продолжает работать. В конце концов, дошло до того, что Ксения решила уехать из России.
Теледива похвасталась, что будет проводить длинные выходные в стране, где нет никакого карантина. Собчак решила сохранить интригу и пока не стала рассказывать, куда именно улетает. Своей многомиллионной армии подписчиков Ксения предложила поиграть в угадайку и поделиться своими вариантами ее маршрута.
К слову, перед тем как отправиться в далекие края Собчак выпустила скандальное интервью с бывшим пресс-секретарем Бориса Ельцина. В беседе с Ксений Сергей Ястржембский весьма жестко высказался о работнице российского МИД Марии Захаровой.
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