Возросшие доходы открыли перед звездой множество дверей

Участница юмористического проекта "Шоу Уральские пельмени" Ксения Корнева рассказала, как изменилась ее внешность благодаря возросшей популярности. Своей историей актриса поделилась в интервью "Комсомольской Правде".

Чаще всего Корнева предстает перед зрителями в образе грозной жены, которая ходит в халате и постоянно "пилит" супруга. Подобное амплуа больше всего нравится общественности.

Ксения рассказала, что из-за узнаваемости она решила сделать себе зубы.

"Эта идея появилась давно. Жить это не мешало, но хотелось, чтобы эстетически все было красиво", – отметила юмористка.

Носить брекеты, чтобы выровнять зубы, Корнева не могла. Дело в том, что данные ортодонтические конструкции видны в кадре. В итоге актриса по совету знакомых поставила себе элайнеры.

По словам звезды "Уральских пельменей", она носит элайнеры уже три года. Результат впечатляет знаменитость. Теперь она не стесняется улыбаться во все 32 зуба.

В планах у Ксении подкорректировать зрение, которое у нее упало до -5. Артистке приходится носить линзы, чтобы хоть что-то видеть. К сожалению, из-за плотного графика Корнева пока не может реализовать этот план.

Юмористка отметила, что на данный момент выглядит гораздо лучше, чем в студенческие годы. Популярность и возросшие доходы позволяют ей приобретать дорогостоящую косметику и ходить на различные бьюти-процедуры.