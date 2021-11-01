Артистка предположила, что ее стиль работы показался руководству проекта устаревшим

Советская и российская телеведущая Ангелина Вовк стала новой героиней проекта "Судьба человека". В эфире передачи народная артистка РФ рассказала, почему перестала вести музыкальный фестиваль "Песня года".

Напомним, ведущей "Песни года" Вовк была с 1988 по 2006 годы. Ее коллегой по сцене на протяжении 18 лет был актер театра и кино Евгений Меньшов.

Ангелина Михайловна намекнула на то, что уволить ее решил композитор Игорь Крутой. Некоторое время назад знаменитости состояли в дружеских отношениях. Именно благодаря содействию телеведущей музыкант занял пост художественного руководителя фестиваля.

"Со временем все изменилось. Возможно, решили поменять ведущих", – высказалась артистка.

Вовк предположила, что их с Меньшовым стиль ведения передачи показался руководству проекта устаревшим. В итоге ответственность за смену ведущих легла на Игоря Яковлевича, который должен был все сделать максимально "красиво и уважительно".

Спустя несколько лет Ангелину Михайловну позвали на юбилей "Песни года". Телеведущая согласилась прийти на мероприятие только при двух условиях – если ей разрешат открывать фестиваль и если она получит за это приличную сумму денег. Руководство программы ответило отказом, передает телеканал "360".

Вовк вела такие передачи, как "Спокойной ночи, малыши!", "В гостях у сказки", "Голубой огонек", "Доброе утро, Россия!" и другие.

Ранее артистка рассказала о шокирующей выходке Пугачевой на "Песне года".