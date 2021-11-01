Вовк объяснила свой уход из "Песни года"

Вовк объяснила свой уход из "Песни года"
Ангелина Вовк. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Артистка предположила, что ее стиль работы показался руководству проекта устаревшим

Советская и российская телеведущая Ангелина Вовк стала новой героиней проекта "Судьба человека". В эфире передачи народная артистка РФ рассказала, почему перестала вести музыкальный фестиваль "Песня года".

Напомним, ведущей "Песни года" Вовк была с 1988 по 2006 годы. Ее коллегой по сцене на протяжении 18 лет был актер театра и кино Евгений Меньшов.

Ангелина Михайловна намекнула на то, что уволить ее решил композитор Игорь Крутой. Некоторое время назад знаменитости состояли в дружеских отношениях. Именно благодаря содействию телеведущей музыкант занял пост художественного руководителя фестиваля.

"Со временем все изменилось. Возможно, решили поменять ведущих", – высказалась артистка.

Вовк предположила, что их с Меньшовым стиль ведения передачи показался руководству проекта устаревшим. В итоге ответственность за смену ведущих легла на Игоря Яковлевича, который должен был все сделать максимально "красиво и уважительно".

Спустя несколько лет Ангелину Михайловну позвали на юбилей "Песни года". Телеведущая согласилась прийти на мероприятие только при двух условиях – если ей разрешат открывать фестиваль и если она получит за это приличную сумму денег. Руководство программы ответило отказом, передает телеканал "360".

Вовк вела такие передачи, как "Спокойной ночи, малыши!", "В гостях у сказки", "Голубой огонек", "Доброе утро, Россия!" и другие.

Ранее артистка рассказала о шокирующей выходке Пугачевой на "Песне года". 

Источник: Выпуск передачи "Судьба человека" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Латушко представил белорусам план борьбы против Лукашенко

Лидер НАУ выступил на международном конгрессе по Белоруссии.

Новый контракт с "Газпромом" поставил Молдавию в затруднительное положение

Избежавшая топливного кризиса республика может пострадать от внутренних политических потрясений из-за поставок газа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей