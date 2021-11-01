Поговаривают, что народный артист РФ сделал это назло бывшему директору театра

27 октября стало известно о том, что Константин Хабенский получил должность художественного руководителя МХТ имени Чехова. Первым решением актера стало возвращение в репертуар театра постановки "Идеальный муж. Комедия", режиссером которой выступил Константин Богомолов.

На сцене учреждения культуры спектакль покажут 22 и 23 декабря. В продажу билеты поступят с 6 ноября. Соответствующая новость появилась на странице МХТ в "Инстаграм".

Напомним, в сентябре этого года бывший директор театра Сергей Женовач убрал из репертуара две постановки Богомолова – "Идеальный муж. Комедия" и "Карамазовы". Комментируя свое решение, театральный режиссер заявил, что был вынужден распрощаться с работами Константина из-за некоторых премьер.

К слову, не все тогда поверили словам Женовача. Некоторые посчитали, что Сергей Васильевич якобы недолюбливает супруга Ксении Собчак. Ходили слухи, что свою неприязнь по отношению к артисту деятель культуры решил выразить через отмену его спектаклей.

Став новых худруком МХТ, Хабенский вернул работу Богомолову. Поговаривают, что звезда фильма "Ночной Дозор" сделал это назло экс-руководителю театра, передает "СтарХит".

Ранее одна из сотрудниц администрации МХТ имени Чехова рассказала, что Женовач бездумно потратил оставленные специально для учреждения культуры деньги Олега Табакова. Речь идет о 112 миллионах рублей, которые были своеобразной "подушкой безопасности".