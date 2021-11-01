Девушка пошла по стопам звездных родителей

Не все знают о том, что у актрисы Марии Порошиной есть старшая дочь Полина от продюсера Гоши Куценко. Наследница деятелей культуры выросла настоящей красавицей, о чем свидетельствуют ее фото в "Инстаграм".

Полина Куценко родилась 22 февраля 1996 года. Впоследствии девушка окончила Театральный институт имени Щукина. На данный момент она играет в различных спектаклях и иногда снимается в кино.

В личном микроблоге 24-летняя наследница Порошиной опубликовала собственный фотопортрет. Голубоглазая красавица выразительно смотрит в камеру, мило улыбаясь. Полина отдала предпочтение легкому макияжу и прическе под названием "Мальвинка".

Пользователи Сети отметили, что Куценко выглядит невероятно обаятельно.

"Лапочка, просто супер", "Красивая и милая!", "На папу похожа дочь", – прокомментировали восхищенные подписчики.

Публикацию не оставил без внимания и звездный отец актрисы.

"В кого только хорошенькая такая!? В маму, наверное! – написал Гоша.

Порошина и Куценко прожили в незарегистрированном браке пять лет. Вторым мужем Марии стал актер Илья Древнов. Ему кинозвезда подарила трех дочерей – Серафиму, Аграфену и Глафиру. В январе 2019 года артистка родила сына Андрея. Личность отца наследника Порошина тщательно скрывает.

Ранее журналисты заметили на пальце Марии обручальное кольцо.