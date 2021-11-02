Шоумен прокомментировал слухи о романе с советской знаменитостью

Певец Прохор Шаляпин больше известен широкой публике как участник скандальных происшествий и любвеобильный сердцеед. Поговаривали, что молодой человек крутил роман со звездной артисткой Светланой Светличной. Прохор решил расставить все точки над i и рассказал, какие на самом деле отношения связывали двух знаменитостей.



Шаляпин не стал отнекиваться от того, что был весьма близок с культовой роковой блондинкой из легендарного советского фильма "Бриллиантовая рука". Однажды звезды даже отправились вместе в отпуск.

"Мы просто вместе отдыхали на турбазе", – рассказывает певец в беседе с корреспондентом издания "Телепрограмма".

Впрочем, Шаляпин подчеркивает, что в совместном времяпрепровождении не было ничего "такого". Прохор убеждает общественность, что не состоял в любовной связи со Светличной. Артист признался, что видел в ней только "старшего товарища" и с удовольствием скрашивал досуг Светланы Афанасьевны.

При этом Шаляпин убежден, что сейчас Светличная специально подогревает мифы об отношениях с ним, чтобы привлечь к себе побольше внимания. Мол, культовая советская артистка просто пиарится на молодом исполнителе.

К слову, на днях стало известно, что Прохор Шаляпин, который недавно пережил смерть супруги, не собирается отдавать родным усопшей купленные ею роскошные квартиры.