Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Певец Прохор Шаляпин больше известен широкой публике как участник скандальных происшествий и любвеобильный сердцеед. Поговаривали, что молодой человек крутил роман со звездной артисткой Светланой Светличной. Прохор решил расставить все точки над i и рассказал, какие на самом деле отношения связывали двух знаменитостей.
Шаляпин не стал отнекиваться от того, что был весьма близок с культовой роковой блондинкой из легендарного советского фильма "Бриллиантовая рука". Однажды звезды даже отправились вместе в отпуск.
"Мы просто вместе отдыхали на турбазе", – рассказывает певец в беседе с корреспондентом издания "Телепрограмма".
Впрочем, Шаляпин подчеркивает, что в совместном времяпрепровождении не было ничего "такого". Прохор убеждает общественность, что не состоял в любовной связи со Светличной. Артист признался, что видел в ней только "старшего товарища" и с удовольствием скрашивал досуг Светланы Афанасьевны.
При этом Шаляпин убежден, что сейчас Светличная специально подогревает мифы об отношениях с ним, чтобы привлечь к себе побольше внимания. Мол, культовая советская артистка просто пиарится на молодом исполнителе.
К слову, на днях стало известно, что Прохор Шаляпин, который недавно пережил смерть супруги, не собирается отдавать родным усопшей купленные ею роскошные квартиры.
Лидер НАУ выступил на международном конгрессе по Белоруссии.
Избежавшая топливного кризиса республика может пострадать от внутренних политических потрясений из-за поставок газа