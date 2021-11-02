Российского рэпера заподозрили в изнасиловании - СМИ

Музыканта поймали по горячим следам

Журналисты выяснили, что рэпера Yung Trappa (настоящее имя – Владислав Ширяев – при. ред) задержали. Молодая студентка питерского вуза обратилась в полицию, она заявила, что музыкант ее изнасиловал.

Как утверждает РЕН ТВ, инцидент произошел в съемном коттедже накануне. Молодого человека задержали там же. Такую же информацию сообщает РИА "Новости". Представители рэпера официально отказались комментировать эту информацию.

Как пишет Mash, ссылаясь на показания, артист и девушка уже несколько раз встречались. В коттедже компанией праздновали Хэллоуин. Сам Yung Trappa утверждает, что близость была по обоюдному согласию. 

Как напоминает телеканал "360", Ширяев ранее отсидел срок за сбыт запрещенных веществ. 

Источник: РЕН ТВ
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Латушко представил белорусам план борьбы против Лукашенко

Лидер НАУ выступил на международном конгрессе по Белоруссии.

Новый контракт с "Газпромом" поставил Молдавию в затруднительное положение

Избежавшая топливного кризиса республика может пострадать от внутренних политических потрясений из-за поставок газа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей