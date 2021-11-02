Музыканта поймали по горячим следам

Журналисты выяснили, что рэпера Yung Trappa (настоящее имя – Владислав Ширяев – при. ред) задержали. Молодая студентка питерского вуза обратилась в полицию, она заявила, что музыкант ее изнасиловал.

Как утверждает РЕН ТВ, инцидент произошел в съемном коттедже накануне. Молодого человека задержали там же. Такую же информацию сообщает РИА "Новости". Представители рэпера официально отказались комментировать эту информацию.

Как пишет Mash, ссылаясь на показания, артист и девушка уже несколько раз встречались. В коттедже компанией праздновали Хэллоуин. Сам Yung Trappa утверждает, что близость была по обоюдному согласию.

Как напоминает телеканал "360", Ширяев ранее отсидел срок за сбыт запрещенных веществ.