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Знаменитый российский ведущий Андрей Малахов пользуется огромной популярностью среди телезрителей. Помимо захватывающих историй, о которых весьма эмоционально рассказывает Андрей на своих передачах, людей очень интересует его семейная жизнь. К сожалению, Малахов редко балует публику снимками жены. Однако накануне он сделал исключение.
Влюбленные решили посвятить время изучению современных технологий в сфере фотосъемки. Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева сделали яркий кадр в коридоре квартиры. Для оригинального снимка звездное семейство использовало свет кольцевой лампы, о чем с гордостью написал телеведущий на своей странице в социальной сети.
На свежем фотоснимке Наталья позирует в скромном красном платье с длинными рукавами. Возлюбленная Андрея стоит босиком и нежно смотрит на своего супруга. Сам Малахов облачился в ярко желтую рубашку и светлые брюки. Шоумен также остался в одних носках. На трогательной фотографии Андрей отвечает на нежный взгляд своей супруги.
Кадр произвел настоящий фурор в интернет-пространстве. Поклонникам очень понравилось милое семейное фото их кумира.
"Обаятельные, просто прелесть, счастья и любви вам", "Какое классное, миленькое платьишко у Наташи!", "Какие красивые!", " Очаровательная пара! Счастья, исполнения задуманного!" – пишут восторженные пользователи Сети.
К слову, недавно были раскрыты возможные причины новой прически Малахова. Некоторые убеждены, что Андрей начал носить парик.
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