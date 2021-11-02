Официальный представитель Гаркалина высказалась о состоянии артиста

Официальный представитель Гаркалина высказалась о состоянии артиста
Валерий Гаркалин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Многие сведения о нем выдумывают журналисты

Сейчас вся страна с замиранием сердца наблюдает за развитием ситуации с заболевшим COVID-19 Валерием Гаркалиным. Пугающие публикации в прессе практически не оставляют надежду на благоприятный исход. Однако представитель артиста Наталья Теплова заявила, что доверять интернет-источникам не стоит.

Близкая к знаменитости и его семейству сотрудница выступила с опровержением устрашающих публикаций. Теплова заявила, что понятия не имеет, откуда журналисты берут свои "эксклюзивы".

Наталья подчеркнула, что если бы Гаркалина действительно подключили к специальным аппаратам, его родственники были бы в курсе. Однако ни она, ни дочка звезды культовых кинолент "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Белые одежды и других" ничего не слышали о лечении артиста новыми препаратами или подключении его к ЭКМО.

Теплова уверена, что нечистые на руку писаки специально выдумывают "сенсации" про Валерия Гаркалина, чтобы поднять рейтинги собственных изданий. Сотрудница Валерия Борисовича подчеркнула, что медицинские специалисты на самом деле очень мало говорят о состоянии пациента и просят родных набраться терпения.

Тем временем, в прессу просачивается все новая информация. Недавно СМИ писали, что сердце артиста работает на износ и ему очень тяжело дается борьба с COVID-19.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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