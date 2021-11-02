"Дело чести": мать Бузовой набросилась на МХАТ после отмены скандального спектакля

"Дело чести": мать Бузовой набросилась на МХАТ после отмены скандального спектакля
Ольга Бузова. Фото: FTP/www.globallookpress.com
Родственница звезды в бешенстве из-за того, что театр убрал постановку с Ольгой

Спектакль "Чудесный грузин", в котором на сцене МХАТ имени Горького сыграла Ольга Бузова, произвел настоящий фурор в культурной среде. Многие весьма негативно оценили способности поющей телеведущей, однако билеты на это мероприятие распродавались мгновенно. Тем не менее, "Грузина" решили убрать из афиши на ближайшие месяцы. По поводу скандальной ситуации высказалась мать артистки Ирина Бузова.

Женщина призналась, что шокирована поведением нового руководства культурного учреждения. Недавно гендиректором стал Владимир Кехман. Первым делом, он не только избавился от провокационного спектакля, но и уволил худрука Эдуарда Боякова, который затеял эту свистопляску с Бузовой на сцене легендарного театра.

Мать знаменитости считает, что Ольга прекрасно подошла на роль "певички Шанталь". В целом Ирина высоко оценила эту постановку. Бузовой-старшей до сих пор непонятно, почему руководство театра решило избавиться от кассового спектакля. Ирина напомнила об обязательствах учреждения, которое успело заключить с Ольгой контракты еще на два выхода.

"Раньше было понятие: дело чести – держать слово. Очевидно, что это было раньше", – негодует мать звездной телеведущей в беседе с журналистами издания "Комсомольская правда".

Бузова-старшая подчеркнула, что считает отмену постановок "плевком в зрителя", ведь многие лично хотели посмотреть на Бузову в роли актрисы театра.

Напомним, само руководство культурного учреждения объяснило отмену "Чудесного грузина" тем, что билеты на спектакль якобы очень плохо продавались.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость327482
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Че за визг очередной торговки с Привоза?
О какой чести несет пургу этот предок кочерыжки? У них же все во имя бабок: и разумное, и доброе, и вечное.
Ради бабок друг друга продадут, перепродадут и предадут.
<цензура> свой <цензура>..dский дом-2 достраивай и Ксюшу шлеп-ногу прихвати.
Гость327444
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Бузова должна была играть в театральном костюме! Фу, какая гадость! То ли дело эстрадный купальник! Тем более что есть что показать зрителю!!!
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