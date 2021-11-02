Родственница звезды в бешенстве из-за того, что театр убрал постановку с Ольгой

Спектакль "Чудесный грузин", в котором на сцене МХАТ имени Горького сыграла Ольга Бузова, произвел настоящий фурор в культурной среде. Многие весьма негативно оценили способности поющей телеведущей, однако билеты на это мероприятие распродавались мгновенно. Тем не менее, "Грузина" решили убрать из афиши на ближайшие месяцы. По поводу скандальной ситуации высказалась мать артистки Ирина Бузова.



Женщина призналась, что шокирована поведением нового руководства культурного учреждения. Недавно гендиректором стал Владимир Кехман. Первым делом, он не только избавился от провокационного спектакля, но и уволил худрука Эдуарда Боякова, который затеял эту свистопляску с Бузовой на сцене легендарного театра.

Мать знаменитости считает, что Ольга прекрасно подошла на роль "певички Шанталь". В целом Ирина высоко оценила эту постановку. Бузовой-старшей до сих пор непонятно, почему руководство театра решило избавиться от кассового спектакля. Ирина напомнила об обязательствах учреждения, которое успело заключить с Ольгой контракты еще на два выхода.

"Раньше было понятие: дело чести – держать слово. Очевидно, что это было раньше", – негодует мать звездной телеведущей в беседе с журналистами издания "Комсомольская правда".

Бузова-старшая подчеркнула, что считает отмену постановок "плевком в зрителя", ведь многие лично хотели посмотреть на Бузову в роли актрисы театра.

Напомним, само руководство культурного учреждения объяснило отмену "Чудесного грузина" тем, что билеты на спектакль якобы очень плохо продавались.