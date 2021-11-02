Родные покойной жены Шаляпина могут оставить его без квартир в Москве

Родные покойной жены Шаляпина могут оставить его без квартир в Москве
Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Близким миллионерши нужно доказать, что она покупала недвижимость для совместного проживания с исполнителем

Некоторое время назад стало известно о том, что певец Прохор Шаляпин отказался возвращать подаренную покойной женой Татьяной Дэвис недвижимость, находящуюся в Москве. Речь идет о четырех квартирах общей стоимостью около 70 миллионов рублей. Адвокат Александр Бенхин оценил шансы родни предпринимательницы забрать у артиста данное имущество.

Еще до заключения брака Дэвис оформила на возлюбленного квартиры в столице. Как рассказывал Шаляпин, в одной из них они с Татьяной собирались проживать, а другие – сдавать.

По словам адвоката, финалист проекта "Фабрика звезд-6" не нарушил никаких правил в рамках российского законодательства. Проблем с объектами недвижимости у него скорее всего не возникнет, передает "Телепрограмма".

Однако Бенхин не исключает того факта, что зарубежные родственники Дэвис захотят претендовать на жилье. Здесь ситуация достаточно неоднозначная.

"По закону РФ никаких прав у наследников Татьяны на эти объекты не возникает", – заявил Александр.

А вот по законам Канады – родины Татьяны, ее близкие могут заполучить дорогостоящую недвижимость. Для этого им требуется доказать, что миллионерша покупала квартиры для совместного проживания с Шаляпиным и платила за них деньгами с личного счета.

Если родные Дэвис все-таки развяжут войну за столичную недвижимость, у Прохора имеется вероятный план действий. Адвокат напомнил, что артист может заявить свои права на канадское наследство покойной жены. 

Ранее Шаляпин раскрыл детали отношений с актрисой Светланой Светличной. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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