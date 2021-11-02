Актер назвал реальную причину ухода из проекта

Одной из самых ярких работ народного артиста РФ Анатолия Васильева была роль Юрия Ковалева в комедийном сериале "Сваты". Пятый сезон кинокартины вышел уже без участия актера, что расстроило многочисленных фанатов. Поговаривали, что деятель культуры ушел из проекта из-за ссоры со своим коллегой Федором Добронравовым.

В интервью "Комсомольской Правде" Васильев решил расставить все точки над i.

"Никакого конфликта с Федей у нас не было", - заявил Анатолий Александрович.

Он отметил, что хотел видеть Федора Викторовича не только в качестве комедийного актера. При этом Васильев считает Добронравова мастером в этом жанре.

Артист заверил, что прекрасно относится к своему коллеге. На самом деле Анатолий Александрович ушел из "Сватов" по другой причине.

По словам Васильева, он покинул проект из-за сценария. В какой-то момент деятель культуры понял, что ему больше не нравятся шутки, которые для героев придумывают сценаристы.

Актер предложил немного изменить концепцию сериала, таким образом освежив сюжет. Анатолий Александрович был уверен, что можно умело совмещать юмор с драматическими моментами. Артист призвал режиссеров брать пример с Эльдара Рязанова и Георгия Данелии.

Экранный Юрий Ковалев считал, что благодаря его рекомендациям истории с героями заиграли бы новыми красками. Однако никто не захотел прислушиваться к словам знаменитости. В итоге Васильев принял решение отказаться от работы в сериале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вступился за попавших в немилость "Сватов".