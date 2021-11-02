У женщины имелась веская причина

Во вторник, 2 ноября, в Москве простились с советским и российским телеведущим Игорем Кирилловым. Проводить народного артиста СССР в последний путь пришли его многочисленные коллеги и друзья. Однако среди присутствующих не было дочери тележурналиста Анны, а также любимых внуков.

Напомним, Кириллова не стало 30 октября этого года. Деятель культуры ушел из жизни в возрасте 89 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище, пишет МИР24.

СМИ быстро распространили новость о том, что Анна якобы проигнорировала похороны именитого родителя. Диктор Алла Данько, которая состояла с Игорем Леонидовичем в дружеских отношениях, опровергла данную информацию.

Дело в том, что Анна и ее наследники проживают в Германии. Из-за напряженной эпидемиологической ситуации женщина не смогла прилететь на родину, передает "Пятый канал".

"Если бы она могла, то она бы приехала. Но не выпускают там", – заявила Данько.

Анна появилась в браке Кириллова с Ириной Всеволодовной. Диктор и его избранница сыграли свадьбу в 1954 году. В 1961 году у супругов родилась дочь. Спустя 10 лет жена подарила артисту второго ребенка – сына Всеволода.

В 2004 году Игорь Леонидович овдовел. А в 2011 году из жизни ушел его сын. Всеволод скончался от приступа панкреатита в Камеруне.

В 2012 году телеведущий женился во второй раз. Кириллов связал себя узами брака с женщиной по имени Татьяна Александровна. К слову, она присутствовала на церемонии прощания с диктором.

На похороны Игоря Леонидовича пришли также продюсер Константин Эрнст, телеведущий Дмитрий Борисов, диктор Ангелина Вовк и другие.

Ранее были озвучены две версии смерти Кириллова.