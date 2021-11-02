Худрук освободил должность, отказавшись от контракта

Главред канала RT Маргарита Симоньян выложила недавно в социальных сетях видеозапись, на которой новоиспеченный глава Московского Художественного театра имени Горького Владимир Кехман срывает с почетной стены портерт прежнего худрука Эдуарда Боякова, висящий на стене. После этого глава культурного учреждения обратился к предшественницу уволенного Татьяне Дорониной, "висящей" по соседству, и заявил, что "оп, и нет его".

Сейчас многие в актерском составе надеются на возвращение Дорониной. Артисты выражают уверенность, что та не стала бы снова работать в своем любимом театре из-за Боякова. Кехман же предложил последнему отправиться в отставку, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Бояков согласился, несмотря на контракт сроком действия в пять лет.

Как пишет "Газета.ру", в средствах массовой информации появились слухи о том, что Кехман собирается сменить репертуар МХАТа и исключить скандальные постановки.

Напомним, днем ранее стало известно о том, что Бояков отказался от поста худрука МХАТа. В социальных сетях режиссер указал, что пошел навстречу просьбе Кехмана, отказавшись от пятилетнего контракта. Он проработал в театре всего три года, заняв должность после увольнения Дорониной.

Ранее Доронина прокомментировала спектакль "Чудесный грузин", поставленный во МХАТе имени Горького. Художественного деятеля возмутило, что в родном сердцу театре выступила скандальная звезда "Дома-2" Ольга Бузова. Бывший художественный руководитель заявила, что теперь прославленное учреждение зазывает выступать для зрителей дам с пониженной социальной ответственностью.

