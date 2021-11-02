Фигуристке невероятно обидно за наследницу

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала о проигрыше дочери Надежды на соревнованиях по фигурному катанию. Своим негодованием знаменитость поделилась в личном микроблоге.

По словам Навки, ее 7-летняя наследница заняла третье место. При этом фигуристка уверена – Надежду засудили. Как рассказала Татьяна, дочь получила такие же баллы за технику, как и другие участницы соревнований.

Судьи придрались к выбору костюма и музыки. Им не понравилось платье девочки, которое было копией "чемпионского" наряда Алины Загитовой. Кроме того, сопровождающую выступление композицию Петра Чайковского "Лебединое озеро" посчитали пиаром ледового шоу Навки.

Татьяна задалась вопросом – как объяснить наследнице, почему она проиграла. Ведь девочка упорно трудится, оттачивая движения, и с удовольствием учится чему-то новому.

"Да, она хочет быть как мама, как Алина Загитова, и я не понимаю, почему так предвзято!" – высказалась супруга Дмитрия Пескова.

Фигуристка не видит ничего плохого в том, что ее дочь берет пример с олимпийских чемпионов. Все произошедшее Татьяна назвала "сюром".

Многие подписчики согласились с позицией Навки.

"Все будет хорошо, костюм замечательный и она просто умница, время все расставит по своим местам", "Кроха, так красиво отработала!!!!", "Ох, Татьяна, трудно будет Надюшке пробивать эту стену зависти...", - прокомментировали пользователи Сети.

Ранее Навка показала фото со дня рождения Пескова.