"Не понимаю, почему так предвзято!": дочь Навки засудили на соревнованиях

"Не понимаю, почему так предвзято!": дочь Навки засудили на соревнованиях
Татьяна Навка. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Фигуристке невероятно обидно за наследницу

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала о проигрыше дочери Надежды на соревнованиях по фигурному катанию. Своим негодованием знаменитость поделилась в личном микроблоге.

По словам Навки, ее 7-летняя наследница заняла третье место. При этом фигуристка уверена – Надежду засудили. Как рассказала Татьяна, дочь получила такие же баллы за технику, как и другие участницы соревнований.

Судьи придрались к выбору костюма и музыки. Им не понравилось платье девочки, которое было копией "чемпионского" наряда Алины Загитовой. Кроме того, сопровождающую выступление композицию Петра Чайковского "Лебединое озеро" посчитали пиаром ледового шоу Навки.

Татьяна задалась вопросом – как объяснить наследнице, почему она проиграла. Ведь девочка упорно трудится, оттачивая движения, и с удовольствием учится чему-то новому.  

"Да, она хочет быть как мама, как Алина Загитова, и я не понимаю, почему так предвзято!" – высказалась супруга Дмитрия Пескова.

Фигуристка не видит ничего плохого в том, что ее дочь берет пример с олимпийских чемпионов. Все произошедшее Татьяна назвала "сюром".

Многие подписчики согласились с позицией Навки.

"Все будет хорошо, костюм замечательный и она просто умница, время все расставит по своим местам", "Кроха, так красиво отработала!!!!", "Ох, Татьяна, трудно будет Надюшке пробивать эту стену зависти...", - прокомментировали пользователи Сети.

Ранее Навка показала фото со дня рождения Пескова. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Шансы на сближение России и Германии после ухода Меркель оценили в США

Американцев тревожит возможная потеря союзника в противостоянии с РФ

Польский эксперт раскрыл план Лукашенко по дестабилизации Европы

Президент Белоруссии решил применить "оружие D"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей