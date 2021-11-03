Последние дни в хосписе: умер актер сериала "Бригада"

Мужчина долгое время боролся со страшным заболеванием

В культурной среде произошло печальное событие. На тот свет отправился некогда известный артист Дмитрий Гуменецкий. Фанаты нашумевшего в свое время телесериала про бандитов "Бригада" помнят Дмитрия в роли Шмидта.

Судьба талантливого артиста сложилась весьма трагически. Несколько лет назад выяснилось, что его тело поразили раковые клетки. Дмитрий долгое время вел неравную борьбу с агрессивной болезнью, однако недуг взял верх.

Артист скончался в возрасте 49 лет. Последние дни любимец публики доживал в хосписе. Такую информацию публикуют авторы телеграм-канала "112".

Близкий друг знаменитости подтвердил печальные вести в беседе с корреспондентом РИА ФАН. Также издание напоминает, что шесть лет назад Дмитрий попал в тюрьму за хранение запрещенных веществ. Артиста выпустили досрочно из-за резкого ухудшения здоровья.

Напомним, недавно стало известно о смерти знаменитого советского актера Алексея Колесника.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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