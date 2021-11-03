Легендарное учреждение теряет лучших артистов

Столичный театр Моссовета всегда считался мощным оплотом классической культурной жизни. Однако смена руководства привела к постепенному переформатированию учреждения. На этом фоне оттуда решил уволиться знаменитый российский артист Александр Домогаров.



Перемены пришли в театр вместе с новым художественным руководителем. Им стал Евгений Марчелли. Современный деятель по-своему смотрит на искусство и без особого трепета относится к классическим постановкам. Новому руководству куда больше по душе всевозможные перфомансы с полуголыми артистами и разбрызгиванием красок по сцене.

Далеко не всех звезд, привыкших к старой школе, устраивает такое положение дел. По информации журналистов, Домогаров написал заявление еще в октябре, так как не готов поддерживать требующего перемен худрука. Впрочем, сам Александр заявил, что проблема даже не в Марчелли, а в самих артистах.

"Дело в труппе театра, занятой только своими личными амбициями", – заявил актер.

Домогаров убежден, что в культурном заведении рассорили всех достойных артистов, и коллектив фактически развалился. Дабы "спасти себя", Александр решил уйти. Пока он оставляет театр, которому отдал 27 лет жизни, на полгода.

Напомним, этим летом сцену Моссовета покинул знаменитый артист Виктор Сухоруков. Он служил в культурном заведении больше 10 лет.