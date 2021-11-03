Артист поделился "сенсационной" информацией

Тот факт, что именно Россия отправила первый в истории киноэкипаж бороздить космические просторы, вызывает огромную гордость у жителей страны. Однако есть и те, кто сомневаются, что артисты действительно побывали на МКС. Таким мнением поделился известный актер Станислав Садальский.



Прославившийся на бесконечных разборках артист объявил, что у него есть некие осведомленные источники в театральной среде. Мол, по словам информаторов, вся шумиха с космической экспедицией является выдумкой и профессионально сделанной постановкой.

Садальский убежден, что его коллеги по актерскому цеху провернули грандиозную аферу и обманули всю планету. По словам Станислава, космические видео, которые в избытке представлены в интернете, на самом деле нарисованы на компьютере.

Звезда культового советского кинофильма "Место встречи изменить нельзя" заявил, что не испытывает никакого трепета из-за полета российских артистов в космос, потому что его якобы и не было.

"Это все вранье. Это неинтересно, никто никуда не летал", – объявил свой вердикт Садальский.

Впрочем, скандальный культурный деятель оставил себе лазейку для отступления. Он признал, что достоверной информацией не обладает никто, поэтому полет все же мог состояться, но вероятность этого невелика.

При этом за космической экспедицией наблюдали во всем мире. Недавно глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что американские космонавты "ревниво и скептически" отнеслись к съемкам фильма "Вызов".