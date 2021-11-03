Роднина устроила словесную перепалку с Корчевниковым

Роднина устроила словесную перепалку с Корчевниковым
Ирина Роднина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Высказывание телеведущего не понравилось бывшей спортсменке

Знаменитая фигуристка Ирина Роднина побывала в гостях на передаче у Бориса Корчевникова. Ирина Константиновна всегда славилась взрывным характером, и на этот раз не обошлось без стычки между собеседниками. Неосторожная фраза журналиста задела знаменитость за живое, и она отчитала своего визави прямо в эфире.

Стоит отметить, что причиной небольшого конфликта стала абсолютно безобидная формулировка. Борис решил поговорить с Ириной Константиновной о ее блистательной победе во время Олимпийских Игр 1980 года. Обратившись к фигуристке, журналист сказал, что тогда, в Лейк-Плэсиде, она "взяла золото".

Такое словосочетание вызвало весьма гневную реакцию у Родниной. Спортсменка накинулась на журналиста, объявив, что подобного рода выражения ее "бесят".

"Я не взяла, я выиграла золото", – гордо отрезала Ирина Константиновна.

Именитая фигуристка подчеркнула, что золото можно только "выиграть". А вот глагол "взять" больше подходит для менее значительных событий в жизни, например, таких как "взять конфетку со стола".

Стоит отметить, что вызвавшая негодование у Родниной формулировка является устоявшимся словосочетанием, однако этой неосторожной фразы спортсменке хватило, чтобы выйти из себя.

К слову, недавно на передаче "Судьба человека" 54-летняя актриса Лидия Вележева предложила Корчевникову признаться в их романе.

Источник: Судьба человека ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Шансы на сближение России и Германии после ухода Меркель оценили в США

Американцев тревожит возможная потеря союзника в противостоянии с РФ

Польский эксперт раскрыл план Лукашенко по дестабилизации Европы

Президент Белоруссии решил применить "оружие D"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей