Высказывание телеведущего не понравилось бывшей спортсменке

Знаменитая фигуристка Ирина Роднина побывала в гостях на передаче у Бориса Корчевникова. Ирина Константиновна всегда славилась взрывным характером, и на этот раз не обошлось без стычки между собеседниками. Неосторожная фраза журналиста задела знаменитость за живое, и она отчитала своего визави прямо в эфире.



Стоит отметить, что причиной небольшого конфликта стала абсолютно безобидная формулировка. Борис решил поговорить с Ириной Константиновной о ее блистательной победе во время Олимпийских Игр 1980 года. Обратившись к фигуристке, журналист сказал, что тогда, в Лейк-Плэсиде, она "взяла золото".

Такое словосочетание вызвало весьма гневную реакцию у Родниной. Спортсменка накинулась на журналиста, объявив, что подобного рода выражения ее "бесят".

"Я не взяла, я выиграла золото", – гордо отрезала Ирина Константиновна.

Именитая фигуристка подчеркнула, что золото можно только "выиграть". А вот глагол "взять" больше подходит для менее значительных событий в жизни, например, таких как "взять конфетку со стола".

Стоит отметить, что вызвавшая негодование у Родниной формулировка является устоявшимся словосочетанием, однако этой неосторожной фразы спортсменке хватило, чтобы выйти из себя.

К слову, недавно на передаче "Судьба человека" 54-летняя актриса Лидия Вележева предложила Корчевникову признаться в их романе.