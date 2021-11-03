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Знаменитая фигуристка Ирина Роднина побывала в гостях на передаче у Бориса Корчевникова. Ирина Константиновна всегда славилась взрывным характером, и на этот раз не обошлось без стычки между собеседниками. Неосторожная фраза журналиста задела знаменитость за живое, и она отчитала своего визави прямо в эфире.
Стоит отметить, что причиной небольшого конфликта стала абсолютно безобидная формулировка. Борис решил поговорить с Ириной Константиновной о ее блистательной победе во время Олимпийских Игр 1980 года. Обратившись к фигуристке, журналист сказал, что тогда, в Лейк-Плэсиде, она "взяла золото".
Такое словосочетание вызвало весьма гневную реакцию у Родниной. Спортсменка накинулась на журналиста, объявив, что подобного рода выражения ее "бесят".
"Я не взяла, я выиграла золото", – гордо отрезала Ирина Константиновна.
Именитая фигуристка подчеркнула, что золото можно только "выиграть". А вот глагол "взять" больше подходит для менее значительных событий в жизни, например, таких как "взять конфетку со стола".
Стоит отметить, что вызвавшая негодование у Родниной формулировка является устоявшимся словосочетанием, однако этой неосторожной фразы спортсменке хватило, чтобы выйти из себя.
К слову, недавно на передаче "Судьба человека" 54-летняя актриса Лидия Вележева предложила Корчевникову признаться в их романе.
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