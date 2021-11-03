"Чем-то больна": Ротару с дрожащими руками перепугала народ

"Чем-то больна": Ротару с дрожащими руками перепугала народ
Фото: Grigirii Goryachev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фанаты сильно распереживались из-за здоровья своего кумира

Знаменитая советская певица София Ротару в последнее время все реже появляется на публике. От крупных концертов 74-летняя знаменитость воздерживается, однако за большие деньги охотно выступает на корпоративах. Недавно в интернет-пространстве появился ролик с одного из таких мероприятий. После его просмотра некоторым поклонникам показалось, что здоровье звезды серьезно подорвано.

Артистка порадовала своим присутствием компанию неизвестных людей, которые, скорее всего, заказали знаменитость на праздник. Ротару была одета в красивое черное платье с ярким зеленым принтом.

Стоит отметить, что для своего возраста исполнительница хита "Червона Рута" выглядит замечательно. Однако особо бдительные поклонники обратили внимание, что у артистки заметно трясутся руки. Также некоторых смутили слишком узкие глаза певицы.

На основании этих наблюдений интернет-пользователи пришли к выводу, что артистка может страдать каким-то страшным недугом. Также очевидно, что над ее внешностью поработали хирурги. Некоторым кажется, что они явно перестарались.

"Руки дрожат", "Что-то у Ротару перебор с пластикой. Уже глаза не открываются", "Она чем-то больна", – пишут злопыхатели  

К слову, недавно бывший директор пожаловалась на склочный характер Ротару. Ольга Коняхина заявила, что певица может словесно "уничтожить оппонента".

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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