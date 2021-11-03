Неизвестный ограбил могилу Децла на Пятницком кладбище

В Сеть попала видеозапись инцидента

Мать покойного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, сообщила о том, что с его могилы кто-то украл стул. О неприятном инциденте Ирина Анатольевна рассказала на личной странице в "Инстаграм".

Родительница Кирилла опубликовала фото и короткую запись с камеры видеонаблюдения, установленной на Пятницком кладбище. Можно различить, как неизвестный мужчина, одетый в шапку, куртку и спортивные штаны, уносит с места захоронения Толмацкого предмет мебели черного цвета.

"Кто знает этого "человека", передайте ему, пожалуйста, что так нельзя делать", – написала возмущенная Ирина Анатольевна.

Женщина попросила вернуть стул на могилу наследника.

Пользователей Сети шокировал поступок неизвестного.

"Господи... ни один настоящий поклонник Кирилла так не поступил бы!!!!", "Как это низко...", "Кошмар…Ничего святого", "Нельзя ничего забирать с кладбища!" – прокомментировали подписчики.

Напомним, Толмацкий скончался 3 февраля 2019 года. Исполнителю было 35 лет. Артист находился на частной вечеринке в Ижевске. После выступления Кирилл почувствовал себя плохо. Знаменитости сразу же вызвали скорую помощь.

Медработники боролись за жизнь рэпера. К сожалению, у них ничего не вышло – автор песен скончался из-за остановки сердца.

Ранее стало известно, что сын Децла рассорился с дедом и бабушкой после смерти рэпера.