Журналист припомнил блондинке ее скандальные выходки

Телеведущий Владимир Соловьев резко высказался о блогере Ксении Собчак. Его слова прозвучали в эфире ютуб-шоу "Полный контакт".

Соловьев оценил интервью скандально известной блондинки с бывшим пресс-секретарем Бориса Ельцина Сергеем Ястржембским. Видео вышло 1 ноября на ютуб-канале "Осторожно: Собчак".

Там дипломат раскритиковал официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Сергей Владимирович назвал госдеятеля "профнепригодной". Мол, в МГИМО не учили такому поведению, которое она демонстрирует.

Слушая своего собеседника, бывшая звезда "Дома-2" кивала в знак согласия. Подобная реакция Ксении взбесила Соловьева.

"Это вот эта матерящаяся тетка – это тебя так учили в МГИМО? Или целоваться взасос с девками публично – этому тебя учили в МГИМО?" – обратился к журналистке Владимир Рудольфович.

Телеведущий имел в виду неоднозначный инцидент, который произошел на шоу блогера Насти Ивлеевой "Королевские Кобры". Собчак появилась на проекте в качестве гостьи. Две блондинки устроили на сцене зажигательные танцы. В какой-то момент знаменитости слились в поцелуе.

Соловьев заявил, что Ксения является циничной. Кроме того, журналист считает, что ей чужды понятия нравственности. Владимир Рудольфович припомнил звезде смертельную аварию в Сочи и скандал на свадьбе рэпера Моргенштерна.

Журналист отметил, что Собчак всех обманула, когда рассказала о помощи пострадавшим в ДТП. На самом деле санитарный самолет для перевозки получившей серьезные травмы женщины предоставил приятель телеведущего.

Ранее стало известно о том, что Собчак решила на время покинуть Россию.