Шаляпин рассказал о вине перед покойной женой

Шаляпин рассказал о вине перед покойной женой
Прохор Шаляпин. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
В память об избраннице артист провел небольшой концерт

В четверг, 3 ноября, исполнилось 40 дней со дня смерти супруги Прохора Шаляпина Татьяны Дэвис. В личном микроблоге финалист проекта "Фабрика звезд-6" признался, что чувствует вину перед покойной миллионершей.

Напомним, Дэвис ушла из жизни 30 сентября этого года. Больше месяца предпринимательница находилась в одном из ковидных госпиталей в США. Коронавирусом Татьяна заразилась вскоре после свадьбы.

Пока врачи боролись за жизнь миллионерши, Шаляпин занимался своими делами в России. Певец принял решение уехать из Штатов, поскольку посчитал, что помочь своей тяжелобольной избраннице он не может. Как рассказывал исполнитель, пускать его в больницу к жене никто не собирался.

Именно этот момент до сих пор гложет безутешного Прохора.

"Я постоянно чувствую свою вину за то, что тогда оставил ее. У меня не было ни малейших сомнений, что она поправится", - признался певец.

К слову, Шаляпин планировал вернуться в Америку, когда состояние Дэвис немного стабилизируется.

Прохор рассказал подписчикам о том, что в память об избраннице он решил провести небольшой концерт. Артист посетил хоспис, который находится в городе Зеленоград.

Певец выступил перед неизлечимо больными пациентами и сотрудниками медучреждения. Исполнитель поблагодарил их за теплый прием. 

Ранее появилась информация, что родные покойной жены Шаляпина могут оставить его без квартир в Москве. Речь идет о четырех объектах недвижимости общей стоимостью около 70 миллионов рублей.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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