На неопределенный срок: организаторы отменили съемки шоу Кудрявцевой

На неопределенный срок: организаторы отменили съемки шоу Кудрявцевой
Лера Кудрявцева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Телеведущая пока никак не прокомментировала данную новость

Стало известно о приостановке популярного шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Причина кроется в напряженной эпидемиологической обстановке в нашей стране.

Печальную для Кудрявцевой и ее фанатов новость сообщил шоумен Гарик Мартиросян. На своей странице в "Инстаграм" бывший резидент Comedy Club заявил, что холдинг "Газпром-медиа" ограничит съемочные процессы некоторых передач.

Речь идет о таких проектах, как "Суперстар! Возвращение", "Секрет на миллион", "Игра" и некоторых других. Дело в том, что формат данных шоу подразумевает присутствие в зале большого количества зрителей. Но в период пандемии COVID-19 рисковать здоровьем россиян ни в коем случае нельзя.

"Все шоу приостанавливаются – съемки отменены до стабилизации эпидемиологической ситуации", – отметил Мартиросян.

Юморист выразил надежду на то, что ситуация с коронавирусом рано или поздно стабилизируется. Он призвал народ беречь себя и пожелал оставаться здоровыми.

Примечательно, что сама Кудрявцева пока никак не прокомментировала эту новость. Но нетрудно догадаться – телеведущую расстроит перспектива на некоторое время лишиться работы.

Напомним, шоу "Секрет на миллион" Лера ведет с 4 сентября 2016 года. Также бизнесвумен является несменной ведущей проекта "Звезды сошлись".

Ранее Кудрявцева пожаловалась многочисленным поклонникам на сильные боли. Телеведущая призналась, что с наступлением осени к ней вернулась мигрень, которая не дает в полной мере наслаждаться жизнью. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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