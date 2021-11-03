Девушка поделилась радостной новостью с поклонниками

Анна Заворотнюк – активный блогер. Однако дочь актрисы Анастасии Заворотнюк предпочитает не рассказывать о своей личной жизни. Впрочем, 3 ноября девушка сделала исключение.

Наследница звезды предложила своим подписчикам в "Инстаграм" поиграть. Девушка говорила некоторые факты о себе, а фанаты должны были отгадать, правда это или нет. Так, Заворотнюк призналась, что обручена со своим молодым человеком.

Пара познакомилась в Нью-Йорке, когда девушка там училась. Закончив обучение, молодые люди переехали в Москву. Сейчас они проживают в квартире Заворотнюк, которую она приобрела в начале этого года.

Влюбленные встречаются уже шесть лет. При этом Анна признавалась, что ее избранник не разрешает ей рассказывать о нем фанатам, так как он не публичный человек.