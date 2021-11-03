Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Анна Заворотнюк – активный блогер. Однако дочь актрисы Анастасии Заворотнюк предпочитает не рассказывать о своей личной жизни. Впрочем, 3 ноября девушка сделала исключение.
Наследница звезды предложила своим подписчикам в "Инстаграм" поиграть. Девушка говорила некоторые факты о себе, а фанаты должны были отгадать, правда это или нет. Так, Заворотнюк призналась, что обручена со своим молодым человеком.
Пара познакомилась в Нью-Йорке, когда девушка там училась. Закончив обучение, молодые люди переехали в Москву. Сейчас они проживают в квартире Заворотнюк, которую она приобрела в начале этого года.
Влюбленные встречаются уже шесть лет. При этом Анна признавалась, что ее избранник не разрешает ей рассказывать о нем фанатам, так как он не публичный человек.
Энергетический кризис в Европе может усугубиться
В ведомстве заявили, что переброски войск проходят ежегодно