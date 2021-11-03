Телеведущая поведала о непростой ситуации с именинником

Звездный продюсер Яна Рудковская рассказала о том, что приготовила в подарок своему известному супругу Евгению Плющенко, которому исполнилось 3 ноября 39 лет. Светская львица сразу же уточнила, что это будет "обычный презент".

Яна призналась, что самым теплым моментом в отношениях с любимым считает самую первую встречу – это было в центре Лондона в 2007 году. С 11 января 2007 года пара неразлучна.

Праздник придется отложить из-за пандемии. Однако никто забывать о дне рождения не собирается. Рудковская хлопочет над тем, чтобы успеть с приготовлениями в срок, и уже собирается подарить супругу самое важное.

Яна уверена, что дарить еще можно и то, что входит в виш-лист именинника. Если нет и такового, то можно обойтись деньгами.

"Я ему всегда дарю деньги. Он потом сам выбирает. Мужчине очень сложно угодить", – призналась Яна.

Не так просто дело обстоит и с пожеланиями – Евгений достиг в мире немалых высот. Однако мечты у него сохранились в тренерской карьере. Супруг является многократным олимпийским чемпионом – стоит пожелать ему, чтобы аналогичных успехов добились и подопечные на льду.



"Минимум четыре раза", – отметила Яна.

Пик карьеры Евгения приходится на начало нулевых. Тогда он одержал победу на чемпионате мира и продемонстрировал зрителям свой легендарный Sexbomb, вошедший в историю фигурного катания. теперь Плющенко занят подготовкой юных дарований, которых тренирует в своей школе.

Не так давно Гном Гномыч поведал о непростом детстве своего папы, заявив, что тому приходилось работать на "бульончик".